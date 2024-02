Defensoria cria protocolo médico para presos em Naviraí

Divulgação

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul criou um protocolo para que detentos do presídio de Naviraí recebam atendimentos médicos de alta complexidade.



Conforme o defensor público Guilherme Lunelli, o procedimento foi criado após a Instituição realizar uma visita técnica na unidade prisional.



“Avaliamos que em termos de estrutura e atendimento aos internos o presídio atende satisfatoriamente as necessidades, isso claro, considerando o contexto prisional do país”, disse o defensor.



Contudo, foi percebido que os internos que necessitam de atendimento médico mais complexo, ou mesmo cirurgias, não estavam conseguindo.



“Fomos informados que os internos chegavam a ser encaminhados a unidades públicas de saúde do município, porém acabavam retornando para o presídio sem o devido atendimento, pois na ausência de especialistas por parte do município, os assistidos não eram encaminhados ao Estado”, detalhou.



Diante do fato, o defensor realizou reunião com a direção do presídio onde foi criado um protocolo para que os detentos que necessitarem de atendimentos mais complexos ou cirurgias sejam, então, devidamente encaminhados a nível de Estado.



“Além disso, avaliamos que o presídio estava com a ausência de um psiquiatra. Solicitamos um levantamento de quem precisam de atendimento nessa área para que a Defensoria busque uma solução na área cível”, pontua.