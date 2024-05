Defensoria de MS homologa resultado final do concurso administrativo

Divulgação

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul homologou o resultado final e a classificação do primeiro concurso público de provas e títulos para o provimento de cargos do quadro de pessoal de apoio técnico-administrativo da instituição.



A homologação foi divulgada no dia 13 de maio, no Diário Oficial do Estado e engloba a ampla concorrência, pessoas com deficiência, vagas reservadas para candidatos negros e vagas reservadas para candidatos indígenas.



Confira aqui a homologação.



Certame



A banca responsável pelo concurso é o Instituto AOCP. A prova aconteceu na primeira semana de janeiro deste ano. No total, foram 69 vagas dividas entre níveis fundamental, médio e superior que serão distribuídas entre Capital e interior do Estado.



Nível fundamental: Agente de Serviços Gerais/ Manutenção de Infraestrutura e Agente de Serviços Gerais/ Motorista I e II.



Nível médio: Técnico de Defensoria – Administrativa; Técnico de Defensoria – Contábil e Técnico de Defensoria – Informática.



Nível Superior: Analista de Defensoria/ Análise de Sistemas; Analista de Defensoria/ Antropólogo; Analista de Defensoria/ Arquitetura; Analista de Defensoria/ Banco de Dados; Analista de Defensoria/ Contador; Analista de Defensoria/ Desenvolvimento de Sistemas; Analista de Defensoria/ Direito; Analista de Defensoria/ Engenharia Civil; Analista de Defensoria/ Engenharia da Computação; Analista de Defensoria/ Gestão de Recursos Humanos; Analista de Defensoria/ Jornalismo ou Comunicação Social; Analista de Defensoria/ Psicologia; Analista de Defensoria/ Segurança de Tecnologia da Informação; Analista de Defensoria/ Serviço Social; Analista de Defensoria/ Sociologia ou Ciências Sociais; Analista de Defensoria/ Suporte Técnico de Redes e Analista de Defensoria/ Técnico em Computação.