Defensoria de MS lança canal de WhatsApp para facilitar acesso à informação

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul lançou, neste 19 de maio, data em que se comemora o Dia da Defensora e do Defensor Público, um novo canal de comunicação com a população. Agora, por meio do WhatsApp, é possível receber informações sobre direitos, serviços, eventos e avisos importantes de forma simples e rápida, direto no celular.



“Com o novo canal, quem precisa da Defensoria tem mais uma forma de se manter informado e encontrar apoio quando surgir alguma dúvida ou dificuldade. É um jeito simples de ficar por dentro dos seus direitos e saber onde procurar ajuda, sem sair do celular”, explica o assessor para assuntos institucionais, defensor público Mateus Sutana.



A iniciativa faz parte do esforço da Defensoria para aproximar ainda mais os serviços da população, principalmente de quem enfrenta obstáculos no acesso à informação. O canal está disponível para todos que desejam acompanhar de perto as ações e serviços oferecidos em Mato Grosso do Sul.



Para participar, basta acessar: https://tinyurl.com/canaldpems e se inscrever gratuitamente.

