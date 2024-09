Defensoria de MS nomeia 120 aprovados em concurso administrativo

A Defensoria Pública de MS divulgou nesta segunda-feira (23) a nomeação de 120 candidatas e candidatos aprovados no concurso público técnico-administrativo n.º 002/2023.



Publicada hoje no Diário Oficial do Estado (DOE), por meio da Portaria “S” DPGE n. 695/2024, de 20 de setembro de 2024, a relação está dividida entre Analista de Defensoria, Técnico de Defensoria e Agente de Serviços Gerais.



A publicação destaca, ainda, o Edital /DPGE N. 031/2024, referente ao procedimento de investidura, formado pelas seguintes etapas:



I) Exame Médico Admissional, de caráter eliminatório; e



II) Conferência de documentos para posse, de caráter eliminatório.



A perícia terá início no dia 04/10/2024



Confira aqui a nomeação na íntegra, a partir da página 225.