Defensoria de MS realiza "Simpósio: Combate a LGBTIA+FOBIA"

Divulgação

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo de Direitos Humanos (Nudedh), promove no próximo dia 14 de maio, o Simpósio: “Combate a LGBTIA+FOBIA”. O evento acontecerá no auditório da Escola Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul.



O evento, conforme a coordenadora do Nudedh, defensora pública Thaísa Defante, promoverá palestras sobre igualdade de direitos, desconstrução de estereótipos, acesso aos cuidados de saúde para pessoas transmasculinas e o combate à violência contra mulheres lésbicas e bissexuais.



“Será uma oportunidade para a Defensoria Pública contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa para todas e todos”, pontua a coordenadora.



Programação:



14h - Desconstruindo Estereótipos - Promovendo a igualdade de direitos das pessoas LGBTQIA+

Palestrante: Ana Carolina

14h40 - Acessos e cuidados nos sistemas de saúde em relação à gravidez, parto e aleitamento de pessoas transmasculinas.

15h50 - Cartilha Mulheridades Lésbicas e Bissexuais de MS: visibilidade, representatividade e combate à violência

Palestrante: Ludmila Neves Müller

16h30 - Equidade e interseccionalidade: desafios para construção de políticas de enfrentamento a LGBTQIAP+fobia

Palestrante: Diógenes Egídio Cariaga