Defensoria de MS tem candidato único para cargo de defensor público-geral

Divulgação/ DPEMS

O Conselho Superior da Defensoria Pública de MS (CSDP) tornou pública a relação de defensoras e defensores públicos interessados em concorrer ao cargo de defensora ou defensor-geral para o biênio 2025/2027.



Conforme Edital CSDP nº 002, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (03), foi registrada e deferida a candidatura do defensor público Pedro Paulo Gasparini, atual defensor público-geral.



Em 42 anos de história, essa é a primeira vez que uma eleição da Defensoria Pública de MS tem somente um candidato.



A eleição será realizada no dia 14 de fevereiro de 2025, de forma eletrônica e secreta, das 12h às 17h (no horário local).



Defensoras e defensores públicos de todas as comarcas são obrigados a votar (recebem, em seus e-mails institucionais, link de votação, login e senha). Cada eleitora e eleitor vota em dois ou três candidatas ou candidatos, salvo na hipótese de candidatura única, caso do atual pleito.