Defensoria divulga orientações aprovados em concurso técnico

A Defensoria Pública de MS divulgou na página oficial da instituição nesta terça-feira (03) um comunicado sobre os procedimentos futuros para a nomeação e posse das candidatas e candidatos aprovados no Concurso Público n.º 002/2023.



Com a nomeação e lotação das aprovadas e aprovados previstas para o fim deste mês de setembro de 2024, a intenção, conforme o documento, é reforçar as informações descritas no Edital de Abertura n.º 002/2023, como a apresentação da relação e o prazo dos documentos para a posse.



O informativo recomenda que, tão logo a data seja divulgada, todas as nomeadas e nomeados tomem posse no mesmo dia.



“Haverá sessão solene organizada especificamente para a posse conjunta, sendo que as posses posteriores serão realizadas apenas em ambiente administrativo”, está destacado na divulgação.



A convocação da perícia será publicada juntamente com a nomeação.



A lotação do servidor será determinada conforme as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, respeitando-se as regras do Edital de Abertura n.º 002/2023.



