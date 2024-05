Defensoria de MS empossa 15 novos defensores hoje

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul empossa 15 novas defensoras e defensores públicos substitutos na próxima quinta-feira (2), às 17h, no Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de MS.



Conforme o defensor público-geral, Pedro Paulo Gasparini, atualmente a instituição conta com 204 defensoras e defensores públicos em exercício. Com a posse, o número passará a ser 219.



“São profissionais muito aguardados por nós, que participamos de todas as etapas e organização do concurso, e principalmente por nossas assistidas e assistidos, que requerem os serviços da Defensoria Pública para solucionar demandas urgentes em sua vidas, nas áreas da saúde, educação, moradia dentre tantas outras”, pontuou.



O XVIII concurso público de provas e títulos foi lançado ainda em 2021. Na época, o certame ofertava sete vagas imediatas, ou seja, a Defensoria dará posse para o dobro.



No total, foram 3.611 inscrições para concorrer ao cargo de defensora e defensor público substituto do Estado.



Confira a lista dos empossados:

Leonardo Gelatti Backes

Vitória Davalos De Souza

Larissa Romero De Souza

Diogo Alexandre De Freitas

Bianca Reitmann Pagliarini

Gabriela Sant'Anna Barcellos

Raphaela da Silva Nascimento

Amanda Gabriela Silva Nassaro

Juliana Borher Valadares

Carlucio Germano Da Silva

Rebecca Scalzilli Ramos Pantoja

Pedro Lenno Rovetta Nogueira

Taís Soares Vieira Ferretti

Matheus Paulo De Andrade

Vinícius Azevedo Viana