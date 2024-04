Defensoria encontra erro em inventário e garante restituição de R$ 11,3 mil

Divulgação

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo da Família e Sucessões (Nufam), garantiu o direito à compensação/restituição de R$ 11.353,16 a uma assistida de Campo Grande após pagamento indevido em processo de inventário.



A assistida procurou a Defensoria Pública em 2021, devido a um processo de inventário aberto por um profissional privado. Em princípio, o caso foi analisado pelo defensor público Daniel Provenzano e servidora Julia Pontel, que constataram um pagamento indevido de um dos impostos.



“A assistida fez o pagamento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) sobre um bem imóvel isento. Além disso, os numerários foram declarados em valor superior do registro bancário”, explica.



O Defensor então retificou os valores informados e a coordenador do Nufam, defensor público Carlos Bariani, por meio do setor de ITCD no cartório de sucessões, propôs recurso administrativo contra a cobrança a maior do imposto.



“O que retornou deferido em favor aos sujeitos passivos da obrigação tributária, no caso, a assistida que também é herdeira no processo de inventário”, destacou o coordenador.



Além da qualificação técnica de servidores e servidoras que atuam no setor de ITCD, o resultado é fruto de trabalho em equipe.



“Um trabalho entre cartório de sucessões, defensor e assessoria da vara responsável e coordenação do núcleo, o que garante ainda mais qualidade no atendimento dos assistidos, preservando seus direitos de forma efetiva”, pontua a servidora Julia Pontel.



Trabalho em rede - Devido à qualificação do setor específico, a coordenação do Nufam firmou parceria com diversas Defensorias do interior do Estado. As comarcas, então, encaminham os processos de inventário para o setor de ITCD do Nufam de Campo Grande, o qual é o responsável por todo o trâmite na apuração do imposto, análise de documentação e recursos administrativos.



O Nufam em Campo Grande recebe solicitações de preenchimento das guias das comarcas de:



Água clara

Bataguassu

Brasilândia

Deodápolis

Dourados

Naviraí

Sidrolândia

Terenos

Anaurilândia

Aquidauana

Bandeirantes

Batayporã

Chapadão do sul

Corumbá

Dois irmãos do buriti

Eldorado

Itaporã

Itaquirai

Maracaju

Nova Andradrina

Paranaiba