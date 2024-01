Defensoria garante acréscimo de sobrenome indígena a líder em MS

Divulgação

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, através do Núcleo de Defesa dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial e Étnica (Nupiir), assegurou o acréscimo de um sobrenome indígena a um líder da etnia Kaiowá, da Aldeia Panambizinho, localizada em Dourados, a 233 km de Campo Grande.



O coordenador do Nupiir, defensor público Lucas Pimentel, relata que o povo Kaiowá, assim como outras comunidades indígenas, possui a tradição de alterar o nome ao longo da vida. Atualmente, o ritual de batismo inclui frequentemente a cerimônia Nhemongarai, um ritual guarani de atribuição do nome religioso (tupã réra).



“Os rezadores (Ñanderu e Ñandesy) determinam o nome que está vinculado à alma e à origem da pessoa. A partir desse ritual tradicional, cada membro da comunidade é agraciado com um nome indígena que lhe é designado, refletindo as características de sua personalidade”, explica o defensor público.



Após o batismo, Anastácio Peralta adotou o nome indígena “Ava Kwarahy Rendyju”, que, em português, significa literalmente “Homem Sol Nascente”.



Dessa forma, motivada por razões religiosas, pessoais e tradicionais, a Defensoria intermediou o pedido de acréscimo do sobrenome no registro civil. O assistido optou por manter seu nome não indígena e, em seguida, adicionar o nome indígena, visando evitar complicações com a sociedade majoritária (não indígena) e, ao mesmo tempo, preservar sua cultura.”