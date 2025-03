Defensoria de MS garante que unidade de semiliberdade de adolescentes permaneÃ§a aberta

Divulgação/ DPEMS

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, por meio do defensor público Rodrigo Zoccal Rosa, da 5ª Defensoria Pública da Infância e Adolescência de Campo Grande, conseguiu na Justiça uma importante decisão para proteger os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas: a Unidade Educacional de Internação Masculina de Semiliberdade (UESL) Tuiuiú, em Campo Grande, não pode ser fechada.



Embora seja recente, a sentença é de uma ação civil pública que Zoccal ingressou em agosto de 2019 contra o governo estadual, que à época comunicou que suspenderia por tempo indeterminado o funcionamento da unidade – o que não chegou a ocorrer. Foi necessário propor a ação porque “o Estado tem que manter unidades, programas e planos socioeducativos, sempre aprimorando-os e não os suprimindo”, conforme defende Zoccal.



Além do mais, o defensor público esclarece que o Estatuto da Criança e do Adolescente garante que o adolescente em medida socioeducativa deve cumpri-la em semiliberdade desde o início, quando couber, ou progredir para esse regime. Ou seja, essa garantia seria tolhida caso a unidade de semiliberdade em Campo Grande fosse fechada. “A semiliberdade é um direito do socioeducando e também de toda a sociedade, que terá a garantia de que o adolescente foi reintegrado após um projeto de transição e reinserção social”, diz o defensor.



Em dezembro de 2020, ocorreu outra decisão judicial favorável ao pedido da Defensoria: a de que a UESL Tuiuiú tivesse infraestrutura compatível com as exigências estipuladas pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). A fim de atender isso, a unidade mudou no segundo semestre de 2024 da Rua Fortaleza para a Rua Rui Barbosa.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!