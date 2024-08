Defensoria lança ferramenta focada em direitos humanos e acesso à Justiça

Divulgação

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul lança hoje (09), mais um importante produto de comunicação: a Newsletter da DPE-MS.



Com a proposta de dar ampla visibilidade aos serviços oferecidos pela Defensoria em todo Mato Grosso do Sul e promover a educação em direitos, a newsletter será semanal e trará informações a respeito das diversas áreas de atendimento à população.



“A primeira edição, dedicada ao ‘Agosto Dourado’, é um testemunho do empenho da instituição em proteger o direito à amamentação. Casos de sucesso, visitas ao sistema penitenciário feminino e a promoção de políticas públicas para mães em situação de custódia revelam a amplitude e a sensibilidade do trabalho realizado”, destaca o defensor público e assessor para assuntos institucionais, Mateus Augusto Sutana e Silva.



O novo produto faz parte do planejamento estratégico da atual gestão, que prioriza o fortalecimento dos canais de comunicação entre a Defensoria Pública e a sociedade.



