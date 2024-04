Defensoria lança projeto para pessoas com dependência química em conflito com a lei

Divulgação

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realiza na manhã do próximo dia 12, sexta-feira, às 9h, o lançamento e também o primeiro encontro do projeto Sou Capaz.



Conforme o coordenador do Núcleo Penitenciário (Nuspen), defensor público Cahuê Duarte e Urdiales, o projeto foi idealizado pelo núcleo, por meio da equipe psicossocial do projeto Porta de Entrada.



O objetivo da iniciativa é oferecer apoio e atendimento para pessoas que lutam contra a dependência de álcool ou outras drogas e estão em conflito com a lei.



“O encontro será aberto a todas e todos, inclusive, também será direcionado para os familiares destas pessoas. Se você está passando por essa situação ou conhece alguém que esteja, ficaremos muito felizes com sua participação”, pontua o coordenador.



Porta de Entrada



O Porta de Entrada é um projeto que consiste em realizar um relatório de cada pessoa que chega ao sistema prisional, visando verificar se a prisão é, ou não, legítima para que sejam feitos os devidos encaminhamentos.



A proposta permite que as informações sobre as assistidas e assistidos que estão em situação de cárcere sejam mais objetivas, atualizadas e informatizadas.



Serviço

Projeto Sou Capaz

Data: 12/04/2024

Horário: 9h

Local: Unidade da Defensoria localizada na Rua Barão de Melgaço, número 128, Centro.