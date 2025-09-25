Acessibilidade

25 de Setembro de 2025 • 11:51

Jusitça

Defensoria leva atendimento a mutirão de trabalhadoras rurais em Nioaque

O evento acontece no próximo dia 30 de setembro, das 8h às 17h, na Câmara Municipal

Da redação

Publicado em 25/09/2025 às 11:20

Câmara Municipal de Nioaque / Divulgação

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo da Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais (Nufamd), participará do Mutirão de Documentação das Trabalhadoras Rurais no município de Nioaque.

O evento acontece no próximo dia 30 de setembro, das 8h às 17h, na Câmara Municipal, situada na Rua Coronel Camissão, 791.

A iniciativa é promovida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e busca garantir às trabalhadoras rurais acesso a documentos essenciais e a serviços que contribuem para o fortalecimento da cidadania e a efetivação de direitos.

