Defensoria leva atendimento a mutirão de trabalhadoras rurais em Nioaque

Câmara Municipal de Nioaque / Divulgação

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo da Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais (Nufamd), participará do Mutirão de Documentação das Trabalhadoras Rurais no município de Nioaque.



O evento acontece no próximo dia 30 de setembro, das 8h às 17h, na Câmara Municipal, situada na Rua Coronel Camissão, 791.



A iniciativa é promovida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e busca garantir às trabalhadoras rurais acesso a documentos essenciais e a serviços que contribuem para o fortalecimento da cidadania e a efetivação de direitos.

