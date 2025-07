Defensoria palestra para guardas municipais da Patrulha Maria da Penha em Corumbá

Divulgação

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul participou de uma capacitação voltada aos guardas municipais que integram a Patrulha Maria da Penha, em Corumbá.



O encontro, realizado na sede da OAB, contou com a participação das defensoras públicas substitutas Rebecca Scalzilli Ramos Pantoja e Juliana Borher Valadares, que atuaram como palestrantes.



A atividade teve como foco o fortalecimento da rede de proteção às mulheres em situação de violência e abordou temas como a atuação da Defensoria Pública no atendimento às vítimas, a aplicação da Lei Maria da Penha, o ciclo da violência e os direitos fundamentais das mulheres.



No evento, a defensora pública Rebecca destacou a relevância da atuação articulada entre instituições:

“Capacitar os agentes que estão na linha de frente do enfrentamento à violência doméstica é essencial para garantir um atendimento mais sensível, qualificado e alinhado aos direitos das mulheres. A integração entre Defensoria e Patrulha Maria da Penha fortalece a proteção oferecida às vítimas”, afirmou.



Já a defensora pública Juliana Valadares chamou a atenção para o contexto estrutural da violência de gênero.



“É fundamental compreender que a violência de gênero não ocorre isoladamente. Ela está inserida em uma realidade de desigualdades históricas que precisam ser enfrentadas por meio de políticas públicas, formação continuada e atuação comprometida dos órgãos da rede de proteção”, disse.

