Defensoria pede que TCE preveja cotas para negros e indígenas em concursos

Até o momento, o Poder Judiciário ainda não tomou decisão, e tanto o TCE-MS quanto o Cebraspe não se manifestaram
Divulgação/ Defensoria
A Defensoria Pública e o Ministério Público Estaduais (MPMS) ajuizaram uma ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, contra o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Isso porque não previram cotas para negros nem indígenas em seus dois concursos recentes.
Embora as políticas afirmativas sejam nacionalmente conhecidas, Cebraspe e TCE-MS não se atentaram a isso nos editais de 14 de julho para conselheiro substituto e para analista e auditores. “As cotas, enquanto política afirmativa de inclusão, têm propósito relevante, sendo a negativa de respeitá-las um retrocesso, além de desrespeito às legislações estadual e federal e à Constituição Federal”, alega Danilo Hamano Silveira Campos, defensor coordenador do Núcleo Institucional da Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais (Nufamd).
Campos assina a ação civil pública em conjunto com Paula da Silva Volpe, promotora de Justiça dos Direitos Humanos. Inicialmente, a Defensoria e o MPMS tentaram resolver o caso administrativamente, mas não conseguiram, tendo sido necessário ajuizar a ação. Proposto no último dia 18, o documento pede suspensão dos dois concursos e inclusão de reservas de vagas para negros, na taxa de 20%, e indígenas, na ordem de 3%.
Até o momento, o Poder Judiciário ainda não tomou decisão, e tanto o TCE-MS quanto o Cebraspe não se manifestaram, estando as provas dos concursos previstas para serem aplicadas no fim de outubro.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Meio Ambiente
Desmatamento ilegal em Bodoquena leva MPMS a exigir recuperação de área protegida
Desmatamento na Amazônia sobe 4%, mas ainda é o segundo menor da série histórica
MPMS investiga desmatamento e exploração de madeira nativa em Nioaque
24ª edição
Bares, hotéis e restaurantes ficaram lotados
Luto
Da conhecida família Fialho, Roberval atualmente morava na Capital
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS