Defensoria prestou mais de 1 mil atendimentos em aldeias indígenas de Aquidauana

Serviços aconteceram em regiões estratégicas / (Foto: Divulgação)

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul atendeu cerca de 1 mil atendimentos em três comunidades indígenas na região de Aquidauana, em apenas três dias de prestação de serviços.

Em parceria com a Defensoria de Aquidauana, os atendimentos foram realizados por meio da Van dos Direitos pelo Nupiir (Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial e Étnica), coordenado pelo defensor público Lucas Colares Pimentel.

O atendimento móvel foi realizado entre os dias 28 e 30 do mês de março na Aldeia Bananal e Aldeia Limão Verde. “O mutirão é um valioso instrumento para as instituições cumprirem suas missões constitucionais e propiciarem à população hipossuficiente o verdadeiro e concreto acesso aos serviços essenciais em seus territórios tradicionais. Os números demonstram que nossos trabalhos só estão começando e que não podemos poupar esforços para levar os serviços da Defensoria Pública e de seus parceiros aos mais distantes territórios do nosso Estado”, destacou o coordenador.

Além dos atendimentos da Defensoria, os moradores também puderam demandar a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Funai e prefeitura de Aquidauana, por meio do Cadunico/ Bolsa Família, Centro de Assistência Social Volante e Casa do Trabalhador.