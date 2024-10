Defensoria Pública de MS anuncia posse de novos servidores

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou a data da posse das aprovadas e aprovados no primeiro concurso público de provas e títulos para o provimento de cargos no quadro pessoal de apoio técnico-administrativo.



Conforme a publicação no Diário Oficial desta terça-feira (8), assinada pelo defensor público-geral, Pedro Paulo Gasparini, o evento de posse, escolha de vagas e início das atividades serão realizados no dia 21 de outubro de 2024 (segunda-feira), dividindo-se em dois momentos principais sendo:



Os candidatos aprovados para o cargo de Analista de Defensoria devem comparecer às 7h45, no Auditório Pantanal, na Defensoria Pública-Geral do Estado, localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, Bloco IV, em Campo Grande.



Já os aprovados para os cargos de Técnico de Defensoria e Agente de Serviços Gerais devem se apresentar às 9h45, no mesmo local.



Ainda no dia 21 de outubro, às 17h, haverá uma solenidade festiva de acolhida para os novos servidores.



O evento será realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Auditório Manoel de Barros, também em Campo Grande.