Defensoria PÃºblica de MS emite alerta sobre novo golpe envolvendo a instituiÃ§Ã£o

DivulgaÃ§Ã£o/ DPEMS

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul alerta sobre uma nova modalidade de golpe em que criminosos estão se passando por defensoras e defensores públicos para obter dados pessoais e bancários de assistidas e assistidos.



Segundo a instituição, os golpistas entram em contato com as vítimas, geralmente por telefone ou aplicativos de mensagem, solicitando informações financeiras para posteriormente realizar empréstimos em nome das pessoas atendidas pela Defensoria.



Há também relatos de pedidos de depósito em dinheiro para adiantamento de recebimento de valores ou para encerramento de processos.



A orientação é que a população redobre os cuidados ao fornecer dados pessoais, especialmente dados bancários, a números desconhecidos ou que não tenham sido utilizados no início de seu atendimento.



Em caso de dúvida sobre a veracidade do contato, a recomendação é procurar presencialmente a unidade física da Defensoria Pública mais próxima em sua cidade.



Em meio ao aumento de golpes semelhantes em todo o país, uma reportagem exibida no Jornal Nacional revelou que golpistas têm se passado por defensoras e defensores em cinco regiões brasileiras.



Diante disso, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul reforça que nenhum atendimento jurídico prestado pela instituição é cobrado, pois o serviço é totalmente gratuito para as pessoas que têm direito à assistência jurídica.



Portanto, sempre será golpe quando alguém afirmar, pessoalmente ou pela internet, principalmente pelo WhatsApp, que é necessário pagar qualquer valor para receber ajuda da Defensoria.



De acordo com a reportagem da TV Globo, há casos em que criminosos utilizam indevidamente nomes e fotos de defensoras ou defensores públicos reais para tentar convencer as vítimas e obter dinheiro ou informações financeiras.



Como receber atendimento da Defensoria



Para receber orientações jurídicas, sempre de forma gratuita, a população pode procurar diretamente as unidades próprias da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, presentes em diversas regiões do Estado.



O atendimento também pode ocorrer em prédios compartilhados, como em alguns fóruns, na Central de Atendimento ao Cidadão do Estado (Rede Fácil) ou no Poupatempo da Prefeitura de Dourados.



Outra opção é utilizar a Plataforma de Agendamento Eletrônico (Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul), disponível no site da instituição. Além disso, servidoras, servidores e defensores podem utilizar números funcionais de WhatsApp como apoio ao atendimento.



Mesmo nesses casos, a Defensoria reforça que nunca será solicitado qualquer pagamento, independentemente da justificativa apresentada.



Como denunciar



Caso alguém tente aplicar um golpe usando o nome da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, a orientação é registrar denúncia imediatamente na Ouvidoria da instituição.



O contato pode ser feito pelos seguintes canais:



Telefone: (67) 3318-2511



E-mail: ouvidoria@defensoria.ms.def.br



A Defensoria ressalta que a denúncia é fundamental para que os casos sejam investigados e para evitar que outras pessoas sejam vítimas desse tipo de crime.