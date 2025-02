Defensoria MS promove eleição para defensor público-geral nesta sexta

Candidato Pedro Paulo Gasparini / Divulgação/ DPEMS

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realiza, nesta sexta-feira (14), a eleição para a escolha do novo ou da nova defensora pública-geral para o biênio 2025/2027. A votação será realizada de forma eletrônica e secreta, das 12h às 17h (horário local), e contará com a participação de defensoras e defensores públicos de todas as comarcas do estado.



Candidatura única

Em 42 anos de história, esta será a primeira vez que a eleição da Defensoria Pública de MS terá um único candidato. Conforme o Edital CSDP nº 002, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no último dia 3, apenas o atual defensor público-geral, Pedro Paulo Gasparini, registrou candidatura e teve sua inscrição deferida pelo Conselho Superior da Defensoria Pública (CSDP).



Como será a votação

A eleição será realizada por meio eletrônico, garantindo sigilo e transparência no processo. Todas as defensoras e defensores públicos têm voto obrigatório e receberão, em seus e-mails institucionais, um link de votação, login e senha. O formato tradicional prevê que cada eleitor escolha dois ou três candidatos, mas, em caso de candidatura única, o defensor pode votar sim, não ou em branco.



O resultado da eleição deve ser divulgado no mesmo dia, logo após o encerramento da votação. Caso eleito, Pedro Paulo Gasparini assumirá um novo mandato à frente da Defensoria Pública de MS.