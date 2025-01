Defensoria Pública e UFMS alinham parceria para projeto de justiça e cidadania

Vitor Ilis/ Defensoria de MS

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul esteve na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), nesta sexta-feira (10), para discutir uma parceria entre as instituições. A reunião teve como objetivo alinhar ações de um novo projeto que visa beneficiar acadêmicos e assistidos pela Defensoria, para promover acesso à justiça, cidadania e cuidados com a saúde mental.



A gestora de projetos e convênios, defensora pública de Segunda Instância Renata Gomes Bernardes Leal, foi recebida pela reitora da UFMS, professora Camila Ítavo, na sede da universidade, em Campo Grande.



“Gostaria de agradecer à professora Camila, que prontamente atendeu a Defensoria Pública para dialogar sobre um projeto que reforça nossa missão de atender os assistidos e, ao mesmo tempo, contribuir com os acadêmicos da universidade”, afirmou Renata.



De acordo com a defensora pública, a iniciativa está em fase de planejamento e será submetida à aprovação pelas instituições envolvidas.



A reitora da UFMS também destacou a importância da parceria. “É uma honra receber a Defensoria Pública do nosso estado, representada pelo convite do defensor público-geral, Pedro Paulo Gasparini. A UFMS está à disposição dos sul-mato-grossenses, dos assistidos e, especialmente, para fortalecer a formação dos nossos acadêmicos em todos os municípios onde a universidade atua. Que possamos levar o conhecimento, a ciência e o cuidado com o ser humano”, pontuou Camila Ítavo.



O projeto prevê ações conjuntas que ampliarão o acesso à justiça e fortalecerão o impacto social da universidade, consolidando ações de extensão e apoio técnico à Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul.



O diretor da Faculdade de Ciências Humanas, Cleverson Rodrigues; e o diretor da Faculdade de Direito, Fernando Nogueira participaram presencialmente da agenda. De forma remota, estiveram presentes a diretora do Câmpus de Paranaíba, Andreia Ribeiro; o professor do câmpus de Paranaíba, Raildo Santos de Lima; a diretora do Câmpus do Pantanal, Andreliza de Souza; a diretora do Câmpus de Três Lagoas, Larissa Barcelos; e a diretora do Câmpus de Coxim, Silvana Zanchett.