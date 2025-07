Defensoria realiza mutirão "Meu Pai Tem Nome" no dia 16 de agosto em MS

Divulgação/ Defensoria

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul realiza no dia 16 de agosto, das 8h às 12h, mais uma edição do projeto nacional “Meu Pai Tem Nome”, voltado ao reconhecimento de vínculos parentais e à promoção da cidadania em todas as comarcas do Estado.



Conforme o coordenador do Núcleo de Família e Sucessões (Nufam), defensor público Marcelo Marinho, a iniciativa é organizada pelo núcleo em parceria com o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege).



“O objetivo é promover o reconhecimento de paternidade e maternidade, ampliando o acesso à cidadania e aos direitos fundamentais de crianças, adolescentes e adultos que ainda não possuem o nome de um dos pais em seus registros”, destacou.



Esse ano, a ação conta com a parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF).



O atendimento presencial da coleta de DNA será realizado nas comarcas de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá.



Na Capital, a população poderá ser atendida na sede do Nufam, localizado na Rua Arthur Jorge, 779, Centro. No interior, o atendimento será prestado nas unidades participantes da Defensoria Pública em cada comarca.



Durante o evento, serão oferecidos gratuitamente os seguintes serviços:



Reconhecimento de paternidade ou maternidade (inclusive socioafetiva e homoafetiva);



Investigação de vínculo parental;



Coleta para exames de DNA, quando necessário.



Uma novidade desta edição é a parceria com o Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF), da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, que irá realizar os exames de DNA dos participantes de forma gratuita.



De acordo com o Coordenador-Geral de Perícias da Polícia Científica, José de Anchiêta Souza Silva, a atuação conjunta reforça o compromisso com a cidadania:



“É uma satisfação para a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul contribuir com essa importante iniciativa da Defensoria Pública. Por meio da ciência forense, buscamos garantir que o exame pericial seja um instrumento de cidadania e justiça, promovendo o reconhecimento de direitos e ajudando a construir histórias familiares com segurança e responsabilidade.”



O IALF é uma das unidades que compõem a estrutura da Polícia Científica de MS, responsável por exames laboratoriais periciais em apoio à investigação criminal. Suas análises envolvem diversas áreas da ciência forense, como biologia, química, bioquímica, física, genética, toxicologia e outras especialidades ligadas à elucidação de infrações penais.



Interessados em participar devem se inscrever pelo formulário disponível no link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wWxQ2fSg7U-TkmJ6rU7Y8r9M2inTXspDh55sQ7TOpIZUREpPRVhYNkZKOTJSOFI5QVEwWDE0MU9LQy4u&route=shorturl

