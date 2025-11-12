Defesa Civil emite alerta de tempestade para Aquidauana

Inmet avisa para risco de tempestade em Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

A cidade de Aquidauana está em estado de atenção para tempestades até 23h59 de sexta-feira (14), conforme comunicado da Defesa Civil Municipal com base em alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso começou a valer às 10h desta quarta-feira (11) e se estende pelos próximos dias.

De acordo com o órgão, a região deve enfrentar dois níveis de alerta. Entre quarta (11) e quinta-feira (12), o município permanece sob Alerta Amarelo, que indica perigo potencial para chuvas intensas. Já a partir de sexta-feira (13), o nível sobe para Alerta Laranja, com previsão de tempestades mais severas, ventos fortes e eventual queda de granizo.

As chuvas podem atingir volumes entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia, segundo o Inmet. Há possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, destelhamento, queda de árvores, danos em plantações e alagamentos.

A Defesa Civil de Aquidauana recomenda à população evitar áreas alagadas, não se abrigar debaixo de árvores e manter distância de redes elétricas durante os temporais.

Em caso de emergência, os órgãos de atendimento funcionam 24 horas:

Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193

Serviços municipais e apoio social: 156

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!