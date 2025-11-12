Acessibilidade

12 de Novembro de 2025 • 19:28

Defesa Civil emite alerta de tempestade para Aquidauana

Aviso do Inmet prevê chuvas intensas, ventos fortes e risco de granizo na região

Redação

Publicado em 12/11/2025 às 15:42

Inmet avisa para risco de tempestade em Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

A cidade de Aquidauana está em estado de atenção para tempestades até 23h59 de sexta-feira (14), conforme comunicado da Defesa Civil Municipal com base em alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso começou a valer às 10h desta quarta-feira (11) e se estende pelos próximos dias.

De acordo com o órgão, a região deve enfrentar dois níveis de alerta. Entre quarta (11) e quinta-feira (12), o município permanece sob Alerta Amarelo, que indica perigo potencial para chuvas intensas. Já a partir de sexta-feira (13), o nível sobe para Alerta Laranja, com previsão de tempestades mais severas, ventos fortes e eventual queda de granizo.

As chuvas podem atingir volumes entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia, segundo o Inmet. Há possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, destelhamento, queda de árvores, danos em plantações e alagamentos.

A Defesa Civil de Aquidauana recomenda à população evitar áreas alagadas, não se abrigar debaixo de árvores e manter distância de redes elétricas durante os temporais.

Em caso de emergência, os órgãos de atendimento funcionam 24 horas:

  • Defesa Civil: 199
  • Corpo de Bombeiros: 193
  • Serviços municipais e apoio social: 156

2
Entre em nosso grupo