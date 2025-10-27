Acessibilidade

27 de Outubro de 2025 • 14:33

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Defesa Civil emite alerta laranja para chuvas intensas em Aquidauana e Anastácio

A Defesa Civil orienta a população sobre os cuidados no período de instabilidade climática

Da redação

Publicado em 27/10/2025 às 11:17

Atualizado em 27/10/2025 às 11:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A previsão indica que a instabilidade climática deve persistir nos próximos dias, com temperaturas máximas em torno de 30°C e mínimas próximas a 20°C / O Pantaneiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para chuvas intensas nas cidades de Aquidauana e Anastácio, com validade até as 10h desta terça-feira (28). O aviso indica acumulados de precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhados de ventos que podem atingir de 40 a 60 km/h.

O alerta de "Perigo Potencial" foi emitido após o registro de aproximadamente 60 milímetros de chuva no domingo, dia 26, volume considerado atípico para o final de outubro, período historicamente marcado por tempo seco e temperaturas elevadas na região pantaneira.

Leia Também

• Chuva deixa trecho em obras intransitável e ônibus escolar fica preso na MS-345

• Semana começa com chuva e tempo instável em Aquidauana

• Frente fria muda o tempo e traz chuva para Aquidauana neste domingo

A Defesa Civil orienta a população sobre os cuidados necessários durante o evento climático. Recomenda-se não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas, evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica.

A previsão indica que a instabilidade climática deve persistir nos próximos dias, com temperaturas máximas em torno de 30°C e mínimas próximas a 20°C. As chuvas trouxeram alívio às altas temperaturas registradas anteriormente e contribuíram para o aumento da umidade do solo e o controle de focos de incêndio na região.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Evento

Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado com atrações locais

Economia

Petrobras prorroga inscrições para projetos socioambientais

Homenagem

Heróis de farda: PMs recebem moção de aplauso por salvar mulher na Ponte Nova

Câmara Municipal de Aquidauana homenageia policiais do 7º BPM por ato de bravura que evitou uma tragédia

Tempo

Aquidauana deve ultrapassar 40°C e tem chance de chuva neste sábado

Publicidade

Serviços

Quatro milhões de pessoas terão de fazer prova de vida no INSS

ÚLTIMAS

Polícia

Mulher condenada por furtos é presa pela Polícia Civil em Três Lagoas

Ela cumprirá pena de dois anos e oito meses por seis furtos a um comércio em 2020

Saúde

Campanha de multivacinação segue até 29 de novembro em Aquidauana

Crianças e adolescentes de até 15 anos podem atualizar a caderneta nas unidades de saúde

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo