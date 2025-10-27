Defesa Civil emite alerta laranja para chuvas intensas em Aquidauana e Anastácio

A previsão indica que a instabilidade climática deve persistir nos próximos dias, com temperaturas máximas em torno de 30°C e mínimas próximas a 20°C / O Pantaneiro

O alerta de "Perigo Potencial" foi emitido após o registro de aproximadamente 60 milímetros de chuva no domingo, dia 26, volume considerado atípico para o final de outubro, período historicamente marcado por tempo seco e temperaturas elevadas na região pantaneira.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para chuvas intensas nas cidades de Aquidauana e Anastácio, com validade até as 10h desta terça-feira (28). O aviso indica acumulados de precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhados de ventos que podem atingir de 40 a 60 km/h.

A Defesa Civil orienta a população sobre os cuidados necessários durante o evento climático. Recomenda-se não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas, evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica.

A previsão indica que a instabilidade climática deve persistir nos próximos dias, com temperaturas máximas em torno de 30°C e mínimas próximas a 20°C. As chuvas trouxeram alívio às altas temperaturas registradas anteriormente e contribuíram para o aumento da umidade do solo e o controle de focos de incêndio na região.

