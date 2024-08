Defesa Civil nas Escolas: preparando futuras gerações para emergências

Programa educativo tratado na rede estadual / Divulgação

O Programa Defesa Civil nas Escolas inova a forma como as crianças e adolescentes poderão lidar nas situações de emergência e desastres naturais. Implementado em 2023 pela Defesa Civil MS em diversas escolas da rede estadual de ensino, o programa será iniciado a partir da próxima segunda-feira (12) e tem como objetivo educar e capacitar esses estudantes para agirem de forma segura e eficaz em momentos críticos.

Em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, o programa será desenvolvido em 50 escolas estaduais, oferecendo uma aprendizagem prática e interativa por meio de palestras onde os estudantes, professores e colaboradores da comunidade escolar têm a oportunidade de adquirir conhecimentos essenciais de primeiros socorros, prevenção de incêndios, evacuação de emergência e outros procedimentos necessários em caso de desastres.

Além disso, o Programa Defesa Civil nas Escolas promove a conscientização sobre a importância da prevenção e do planejamento familiar em casos de emergência, incentivando a participação ativa dos alunos e de suas famílias na construção de comunidades mais resilientes e preparadas.

Para o coordenador-geral da Defesa Civil-MS, o Programa Defesa Civil nas Escolas é uma iniciativa inovadora que coloca a segurança e o bem-estar da comunidade escolar em primeiro lugar, preparando-a para enfrentar desafios e adversidades com coragem e resiliência.

"Estamos muito orgulhosos dos resultados positivos que apresentamos desde a implementação do Programa Defesa Civil nas Escolas no ano passado. As crianças e adolescentes estão se tornando agentes de mudança em suas comunidades, disseminando conhecimentos e boas práticas que podem salvar vidas", afirma o coronel Djan.

*Com informações da Comunicação Defesa Civil