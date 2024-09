Defesa emprega 1,7 mil militares e tecnologia avançada na Operação Ágata no MT e MS

A ação é coordenada pelo Ministério da Defesa / Divulgação

O Ministério da Defesa iniciou, nesta segunda-feira (2), a Operação Ágata Fronteira Oeste, em Campo Grande. São empregados 1.737 militares da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira. O objetivo é intensificar a presença do Estado ao longo de 2.532 quilômetros da faixa de fronteira oeste, abrangendo os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para coibir a prática de crimes transfronteiriços e fortalecer a segurança na região. A operação integra o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), do governo federal.

Nesta edição, que se estende até 20 de setembro, são utilizadas 12 aeronaves, 16 embarcações e 217 viaturas, além do satélite do Projeto Lessonia e da Aeronave Remotamente Pilotada Hermes RQ-900, que permitirá uma vigilância mais eficaz e abrangente da área de operação.

O Comandante da operação, Major-Brigadeiro do Ar Luiz Cláudio Macedo Santos, fala da operação. “A execução da Operação Ágata consiste na realização de missões preventivas e repressivas contra contrabando, descaminhos, tráfico de drogas, tráfico de animais silvestres, e todo tipo de infração transfronteiriça que venha a ocorrer contra os interesses do nosso país”, explicou.

A operação é caracterizada por ações integradas entre as Forças Armadas e diversos órgãos de segurança pública e de fronteira, incluindo agências federais e estaduais. Essa colaboração visa garantir uma resposta coordenada e eficiente às ameaças na região.

Operações

Além da Operação Ágata Oeste, o Ministério da Defesa também coordena a Operação Ágata Amazônia. A atuação das Forças Armadas em ações preventivas e repressivas, no combate a delitos transfronteiriços e ambientais, ocorre na faixa de fronteira, incluindo as águas interiores e a costa marítima.

As Forças Armadas, ainda, atuam na região pantaneira de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com a Operação Pantanal. A ação, coordenada pelo Ministério da Defesa, conta com o emprego de 470 militares, 136 viaturas, 42 embarcações e oito aeronaves. Além disso, a Operação já registrou 130 missões de reconhecimento por meio terrestre, aéreo e, também, fluvial.

*Com informações do Ministério da Defesa