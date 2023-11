Defeso da piracema dura até fevereiro de 2024 em MS

Pescadores artesanais têm direito ao seguro defeso / MAPA

Com o início da piracema e a probição da pesca nos rios do Brasil e em Mato Grosso do Sul que começou a vigorar no último domingo (5), os pescadores artesanais têm garantia do novo Bolsa Família e o seguro defeso, conforme a sanção da lei ocorrida em 20 de outubro. Assim, aos pescadores artesanais voltam a ter a possibilidade de receberem ao mesmo tempo o seguro defeso e o valor referente ao bolsa família. Essa soma havia sido eliminada em 2015, entretanto, agora, volta a vigorar.

Segundo o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, está reafirmado o compromisso do presidente Lula com os pescadores. "Sobretudo os pescadores artesanais, que levam uma vida de muito trabalho, muitos obstáculos, muitas dificuldades e precisam do auxílio do Estado para se desenvolverem”, enfatiza .

O seguro defeso é um benefício social ligado ao trabalho. Tem valor de um salário mínimo. É pago pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) aos pescadores artesanais durante o período de acasalamento das espécies que eles são autorizados a pescar — essa autorização se dá no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RPG), que é a carteirinha do pescador.

Durante o acasalamento, a pesca é proibida. Eles ficam impossibilitados de exercerem a profissão. E recebem o seguro.