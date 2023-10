Deixando legado na culinária de Aquidauana, morre Arminda Cano

Dona Arminda parte aos 97 anos / Arquivo pessoal

Morreu nesta sexta-feira, 27, a moradora Arminda Cano Barbosa, de 97 anos, por insuficiência cardíaca. A aquidauanense de coração deixa um legado na culinária e ensinamentos para geração das três filhas, sete netos e oito bisnetos.

A leitora assídua do O Pantaneiro, nasceu no Paraguai, mas criou raizes em Aquidauana, criando as filhas Sarah, Neuza e Nair. A família também ficou famosa por manter as tradições da culinária da cidade natal, como ensinar a verdadeira receita da chipa.