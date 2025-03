Delas Day tem temas sobre lidenÃ§a, inclusÃ£o e empreendedorismo

Alexandre Gonzaga, Governo de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul está levando ao evento Delas Day uma programação especial e transformadora, com a participação de agentes públicos e convidados das secretarias da Cidadania (SEC), de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul).

Temas sobre liderança, empreendedorismo, inclusão social, política, diversidade, justiça, educação, economia criativa, além de ofertas exclusivas de emprego, serão apresentados durante o evento, que conta com o mote 'Jornadas que inspiram novas histórias' e acontece nos dias 26 e 27 de março, com entrada gratuita, no Bosque Expo (Shopping Bosque dos Ipês), em Campo Grande.

Já no primeiro dia (26), a Secretaria da Cidadania preparou um painel que irá discutir o papel das mulheres no desenvolvimento social e econômico do Estado, tendo como mediadora a primeira-dama, Mônica Riedel, e uma das convidadas, a gerente de Gente e Gestão da empresa Suzano, Angela Aparecida dos Santos.

Na quinta-feira (27), a partir das 14 horas, a SEC promove um painel sobre a participação da mulher na política e democracia. A mediadora do encontro será a secretária Viviane Luiza, tendo como convidadas a senadora Tereza Cristina, a prefeita Adriane Lopes, a deputada estadual Mara Caseiro, e a vereadora de Antônio João, Inaye Lopes Kaiowá.

Viviane Luiza diz que o evento tem por objetivo trazer mulheres, sejam elas donas de casa ou mulheres de negócios, mães, líderes de comunidades ou políticas, empresárias, aspirantes a empreendedoras e estudantes.

"É oportuno discutir constantemente e incessantemente o protagonismo feminino e dar voz às mulheres, trazendo histórias inspiradoras de liderança e superação e novas trajetórias de vida", destaca a secretária Viviane.

Em seguida, no mesmo dia, às 17 horas, a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres da SEC, Manuela Nicodemos Bailosa, será a mediadora do painel Empreendedorismo e Diversidade.

Está a cargo da PGE, no dia 26, às 15h30, debater sobre o papel das mulheres em diferentes órgãos e instituições do sistema de Justiça em Mato Grosso do Sul, com foco na construção de políticas públicas em áreas como segurança, educação e desenvolvimento sustentável.

Entre as participantes está a desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), com mediação da procuradora-geral da PGE, Ana Ali Garcia.

A Setesc promove no dia 27 (quinta-feira), a partir das 17 horas, um diálogo com mulheres empreendedoras na economia criativa. Vão estar presentes Ana Mirian (Inspiraê), Beatriz (Angi Chocolates), Lucimar (Fibra Morena) e Jenny (Borogodó).

Além disso, a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) realiza uma feira de artesanato com artesãs selecionadas pelo Sebrae, em parceria com a Diretoria de Artesanato, Design e Moda, da Fundação de Cultura.

A Funtrab estará presente no Delas Day oferecendo vagas de emprego exclusivas para mulheres e informações sobre o mercado de trabalho. Servidores da Fundação estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e auxiliar nas oportunidades.