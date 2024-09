TCE-MS recebe uniformes para competir nas Olimpíadas dos Tribunais de Contas

Divulgação

Os atletas do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que vão participar das Olimpíadas dos Tribunais de Contas no Tocantins (OTC 2024 – Jalapão), receberam os uniformes que vão usar nas competições. A entrega foi feita pelo presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, na tarde de quinta-feira, 19 de setembro, na sede do Sindicato dos Servidores (Sinsercon).

A OTC 2024 é promovida pela Associação Nacional Olímpica, Recreativa, Cultural e Social dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (ANOSTC) e será realizada em Palmas, de 23 a 28 de setembro. A solenidade de abertura está marcada para a noite de domingo (22) e contará com a participação das delegações inscritas que compõem os 33 Tribunais de Contas do País e do Tribunal de Contas da União (TCU).

A delegação do TCE-MS tem como mascote a Arara e vai disputar 24 modalidades, entre individuais e coletivas: atletismo, basquete, beach tennis, bocha, boliche, bozó, corrida, damas, dominó, futebol society, futsal, futevôlei, natação, pebolim, pesca, pôquer, sinuca, tênis de campo, tênis de mesa, tiro esportivo, truco, vôlei indoor, vôlei de praia e xadrez.

Marycleide Vasques, servidora e uma das responsáveis pela Delegação da Corte de Contas do MS, compartilha as perspectivas para esta edição. “A expectativa para este ano é ainda maior, visto que ano passado nossa delegação era composta de 47 atletas e agora estamos com 55 atletas, é a nossa família da delegação crescendo, trazendo medalhas, as conquistas e o objetivo maior da ANOSTC que é compartilhar os conhecimentos e amizades com todos os demais atletas que compõem os tribunais de contas”.

Participando pela primeira vez da OTC como atleta, a auditora de controle externo do TCE-MS Joseli Rezende, está animada para as competições. “É um orgulho muito grande estar representando o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e temos treinado muito até aqui. Vamos dar o nosso melhor, levando o TCE-MS em nosso coração”.

A OTC tem por finalidade desenvolver a integração, através do intercâmbio desportivo entre os servidores, efetivos e comissionados, conselheiros, auditores substitutos de conselheiros, ministros, ministros substitutos, membros do ministério público, ativos ou inativos, e funcionários terceirizados dos Tribunais de Contas do Brasil.

Para participar das competições, a delegação dos atletas conta com o apoio do Sindicato dos Servidores, dos conselheiros e do presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, que destacou a importância da integração entre os servidores. “Fico feliz porque o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul investe em Programas de Saúde e, um desses, é essa participação uma vez ao ano, em algum estado do Brasil, dos nossos servidores representando muito bem o nosso MS em modalidades esportivas. ”

O presidente Jerson Domingos também fez questão de deixar sua mensagem de incentivo aos atletas. “Nossos servidores estão deixando suas famílias e partindo para o Tocantins representar o nosso Tribunal de Contas e o nosso Estado, desejamos uma boa participação a todos e, principalmente, mais do que medalhas, desejamos uma boa participação e integração com os outros tribunais de contas e, acima de tudo, a preservação das vidas e da saúde de cada um”.