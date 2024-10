Democracia Pantaneira: Processo eleitoral é tema de novo livro digital

O exercício da cidadania é o assunto do novo livro digital produzido pela Gerência de Site e Mídias Sociais, integrante da Secretaria de Comunicação Institucional da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Escrito pela jornalista Glaucia Jandre e ilustrado por Luciana Kawassaki, o novo livro da Coleção “Cidadania é o Bicho” traz o exercício da democracia realizado por meio do voto de uma forma lúdica, para a fácil assimilação e compreensão de crianças e adultos sobre as eleições.

A preocupação de todo o bioma Pantanal, afetado por um grande incêndio em 2020, que destruiu parte da vegetação e matou animais e aves, resultou em uma reunião de representantes que trouxessem voz aos anseios de todos os bichos e plantas locais. E essa voz é o que vem promovendo transformações nos diferentes locais, ao longo dos anos.

A autora do livro fala como surgiu a ideia para o livro digital. “O trabalho diário no meio político nos leva a refletir sobre a importância deste momento democrático que acontece de dois em dois anos em nosso país e a refletir sobre nossas escolhas. Espero que o livro, de alguma maneira, alcance o coração das crianças para entender o processo do pleito eleitoral”, explicou Glaucia Jandre.

Eleição da bicharada

E os candidatos foram vários, alguns já conhecidos nas edições anteriores dos livros digitais da Coleção Cidadania é o Bicho. O “Sr. Ipê”, que representou o bioma. Já os representantes da fauna pantaneira foram o “Jacaré”, o “Dourado”, “Dona Onça Pintada” e “Iguana”, “Ema”, outros ainda registraram sua candidatura.

Cada um deles defendendo uma área que conhecia bem: a legislação da pesca, os riscos de extinção de algumas espécies, a prevenção contra as queimadas em época de seca, e a diversidade que a fauna e flora possuem. E no fim, após o registro de voto nos lugares que iam do Rio Paraguai até os campos, com a organização da “Dona Anta”, o resultado foi a eleição de um plenário preparado para a defesa dos interesses de todo o Pantanal Sul-Mato-Grossense.

A agitação na planície pantaneira promoveu ação que resulta em cidadania pura. É por meio do voto em quem batalha por causas de interesse geral e particulares que é possível conquistar desenvolvimento e evolução para nossas cidades, estados e para todo o Brasil.

Coleção Cidadania é o Bicho

Os livros digitais da Coleção Cidadania é o Bicho podem ser acessados no portal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). São produzidos por servidores da Gerência de Site e Mídias Sociais, e abordam, em linguagem para crianças, questões relativas aos direitos humanos.

*As informações são do site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul