DEMUTRAN realiza manutenção e pintura de sinalização em Aquidauana

Sinalização reforçada / Divulgação

A equipe do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) está realizando a manutenção e pintura das sinalizações nas ruas de Aquidauana. Esse trabalho, feito periodicamente, visa reforçar as marcações no solo que se desgastam devido ao calor do asfalto e às chuvas.

A manutenção da sinalização viária é essencial para orientar melhor os condutores e prevenir acidentes no trânsito. A equipe solicita atenção redobrada de motoristas e motociclistas, pedindo que reduzam a velocidade e respeitem as áreas interditadas para não danificar as novas pinturas e para evitar acidentes, já que há trabalhadores e máquinas em operação durante o serviço.