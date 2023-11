Densa fumaça causada por incêndios no Pantanal é vista do espaço

Mapa mostra concentração de dióxido de carbono

Uma densa fumaça dos incêndios no Pantanal de Mato Grosso do Sul já é vista do espaço, de acordo com as imagens de satélites.

Segundo o Campo Grande News, uma densa camada de névoa já cobre parte do Brasil e dos países vizinhos, afetando a qualidade do ar e colocando em risco a saúde da população.

Até o momento, cerca de um milhão de hectares foram consumidos pelas chamas, triplicando a área queimada em relação a 2022.

O bioma já tem um novo recorde de incêndios em novembro. Neste período, já foram registrados mais de 3 mil focos até quarta-feira (15), número cinco vezes maior que a média histórica para o mês.

Os registros mostram que os ventos constantes na região formam um corredor de transporte da fumaça, canalizado pela Cordilheira dos Andes indo em direção ao Oceano Atlântico. Nas próximas horas, as partículas devem chegar a outras regiões do país.