Arrecadação para o RS ganha reforço em Aquidauana

Divulgação

A campanha da Prefeitura de Aquidauana em apoio às famílias gaúchas recebeu um reforço significativo com novas doações arrecadadas pela equipe do Departamento Municipal de Trânsito.



Conforme a prefeitura de Aquidauana, os donativos foram entregues na quinta-feira (13) pelo Demutran à Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pela coordenação da campanha de arrecadação.



No mesmo dia, o Lions Clube de Aquidauana também contribuiu com a entrega de 47 fardos adicionais de donativos, obtidos em parceria com o Supermercado Nakagami.



Maria Eliza, primeira-dama do município, Flávio Gomes Filho, diretor do trânsito municipal, e Rose Bossay, secretária de Assistência Social, estiveram presentes junto às equipes das respectivas secretarias para verificar os donativos.



O Detran arrecadou fardos contendo água, roupas, cestas básicas (alimentos) e itens de higiene e limpeza.



Enquanto isso, o Lions Clube e o Supermercado Nakagami doaram roupas, agasalhos, cobertores, calçados, água mineral, alimentos, além de produtos de higiene pessoal e limpeza.



"Agradecemos profundamente aos colaboradores do Trânsito e aos voluntários do Lions de Aquidauana e do Supermercado Nakagami por suas generosas doações. Esses gestos são muito bem-vindos e fortalecem o apoio de Aquidauana às famílias do Rio Grande do Sul que tanto necessitam dessa assistência", concluiu a primeira-dama Maria Eliza.



Doações



Se você deseja contribuir, ainda há a possibilidade de fazer sua doação nas escolas municipais, nos CMEIS e na Secretaria de Assistência Social, que são pontos de coleta para os donativos. Contamos com sua solidariedade e colaboração!