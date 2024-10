Deputado homenageia atleta e técnico de campeã do Pan-Americano 2024

O deputado estadual Roberto Hashioka (União), entregou nesta manhã (17) moção de congratulação à atleta Silvia Vieira Crestani, pela medalha de ouro conquistada no 14º Campeonato Pan-Americano de Kung Fu Wushu, realizado em 3 de setembro de 2024, em Santa Clara, Califórnia, (EUA). Também foi homenageado com moção de congratulação ao mestre de Kung Fu. Dirceu Coelho da Silva.

Roberto Hashioka exaltou a conquista obtida no Panamericano. “A medalha de ouro é um feito inigualável, considerando a imensidão do Brasil e demais países que participaram desse campeonato, alguém do interior de Mato Grosso do Sul se destacar. Quero parabenizá-la e também ao mestre Dirceu Coelho da Silva, seu treinador, que faz excelente trabalho em nosso Estado. Merecem toda a honraria do povo brasileiro. A Assembleia Legislativa valoriza as categorias esportivas. Ainda esta semana há outros atletas participando de outras competições, também de nossa região, poderia dizer que o Vale do Ivinhema está se sobressaindo nas artes marciais. Nossa região tem proporcionado grandes atletas”, considerou.

A atleta que ganhou o ouro nos Estados Unidos contou parte de sua trajetória. “Não foi fácil, o nível dos atletas de lá é muito alta. Eu fui convocada, mas eu não pensava que eu ia conseguir o primeiro lugar, para mim foi muito gratificante. Em minha carreira, tive muitas dificuldades no começo, hoje já há incentivo ao esporte, mas antigamente era muito difícil. Comecei de baixo, eu, que era doméstica, hoje sou personal trainner e tenho uma loja. Agradeço também ao meu treinador, se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje, eu devo isso a ele, e hoje eu tenho uma vida realizada por meio do Kungfu que transformou minha vida de verdade”, ressaltou Silvia Vieira Crestani.

O homenageado Dirceu Coelho da Silva é mestre e presidente da Federação Sul-Mato-Grossense de Kung Fu. “Uma homenagem muito linda para coroação com êxito de toda a trajetória, não só da atleta, como do técnico que empenha bastante tempo ensinando e demonstrando para o atleta. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está de parabéns por essa justa homenagem. Ela é um exemplo que todos os atletas e praticantes nesta modalidade ou outras de artes marciais, no começo não é fácil, mas com persistência, que é o que a arte marcial ensina aos seus praticantes, consegue chegar até o topo, foi o que aconteceu com ela nesse campeonato. Ela tem uma trajetória de mais de 20 anos, sempre se dedicando ao esporte, que trouxe para ela a profissão que ela tem hoje, encaminhou ela para a uma vida melhor e, seguindo esses passos, irá crescendo cada vez mais, alcançando todos os objetivos na vida”, considerou.

Trajetória

Silvia Crestani nasceu em Ivinhema e mora em Nova Andradina, formada em Educação Física, pós-graduada em Fisiologia do Exercício, personal trainer, corredora amadora e empresária no ramo de alimentação saudável e moda fitness. Compete há 22 anos na modalidade Kung Fu Wushu, e foi campeã interestadual diversas vezes.

Dirceu Coelho da Silva é paranaense e pratica artes marciais desde 1982. É discípulo de Chan Kwok Wai, considerado um dos melhores do mundo. Professor de Tai Chi Chuan e Kung Fu desde 1986 e reconhecido por sua liderança entre os praticantes, estando à frente da Federação Sul-Mato-Grossense de Kung Fu desde 1993.

*As informações são do site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul