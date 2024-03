Deputados estaduais repudiam atos de racismo e cobram punição

Na sessão ordinária desta quarta-feira (13), da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o deputado estadual Pedro Kemp (PT) repudiou os atos de racismo ocorridos em Mato Grosso do Sul. Na tribuna, ele cobrou punição, já que são tipificados pela Lei para Crime de Racismo.

O parlamentar se referiu ao ato de racismo ocorrido dentro da Escola Municipal Professora Iracema de Souza Mendonça, em Campo Grande, onde um homem agrediu uma colega de seu filho, uma criança de 4 anos. O outro caso aconteceu contra um árbitro de futebol, em Costa Rica.

“Não podemos deixar de cobrar das autoridades policiais e do Ministério Público Estadual providências contra esses atos de racismo. Precisamos também adotar medidas que passam coibir esses tipos de comportamentos deploráveis, que, infelizmente, acontecem em nosso país”, destacou Kemp.

A deputada Gleice Jane (PT) apresentou requerimento ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, para a apuração rigorosa e imediata dos fatos, inclusive com encaminhamentos para abordagem psicossocial de todos os envolvidos, assegurando uma investigação completa e detalhada sobre a agressão, as motivações e a possível incidência de crime de racismo, incitação à violência e desacato a servidor público.

“São condutas reprováveis e possivelmente criminosas. É necessária uma investigação aprofundada e imparcial para apurar os fatos, assegurando que todas as circunstâncias sejam esclarecidas e que a justiça seja feita”, disse Gleice.

Caravina (PSDB) também repudiou os atos de discriminação racial. Professor Rinaldo Modesto (PSDB) lembrou que tramita no Parlamento Estadual o Projeto de Lei 173 de 2023, que institui a Política Estadual de Combate ao Racismo nos Estádios e Arenas Desportivas do Estado de Mato Grosso do Sul e cria o Protocolo de Combate ao Racismo, a ser realizado nesses locais.