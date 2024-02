Deputados ressaltam políticas públicas voltadas ao bem-estar do cidadão

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) utilizou a tribuna da Assembleia Legilslativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) nesta manhã (22) para falar sobre as ações implementadas pelo Governo Federal, em pouco mais de um ano de gestão. “Pesquisa divulgada na semana passada traz o índice de 73% da população brasileira, que não soube elencar nenhum programa do Governo Federal, que tenha melhorado ou trazido algum resultado positivo para sua vida. É importante que seja feito um resgate aqui das ações e políticas que vem sendo implementadas”, declarou.

“Entre os benefícios trazidos à população estão a redução do índice de pobreza, diminuição do desemprego, aumento do salário mínimo, Brasil fora do mapa da fome, garantindo uma maior distribuição de renda e poder de compra. Também trouxe de volta o ‘Minha Casa, Minha Vida’, com construção de casas populares em todo o País, e investimentos inclusive em Campo Grande, com assinatura recentre para construção de 696 moradias, da Faixa 1 do programa, das famílias que recebem até dois salários mínimos mensais. São programas e resultados positivos para enfrentar o déficit habitacional", considerou o deputado Pedro Kemp.

O deputado falou sobre outros programas que trazem benefícios à sociedade. “Programa Mais médicos, o novo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior [Fies], poupança para alunos do ensino médio, o 'Farmácia Popular', e ainda investimentos na agricultura familiar, crédito para os pequenos produtores. Uma série de programas que foram criados e uma parte tão significativa da população brasileira não consegue identificar. Sem falar nos sinais positivos da economia, controle da inflação, o País novamente oportunizado para que empresários possam gerar empregos”, afirmou Kemp

Pedro Kemp considera as "fakes news" um obstáculo para o conhecimento dos programas e projetos do Governo Federal. “As notícias falsas ainda atrapalham. Em um ano temos programas, políticas e iremos anunciar, divulgar e falar disso. Ontem eu recebi um vídeo de uma professora, que falou tantas mentiras sobre a Conferência Nacional de Educação [Conai], entre elas a questão da ideologia de gênero nas escolas, o comunismo, e quem recebe e vê o vídeo, acredita”, avaliou.

A deputada Gleice Jane (PT) destacou que é muito importante a divulgação dos programas federais. “É indiscutível que o Governo Federal tenha projetos para as pessoas, e obras que pensam as pessoas. Há também uma preocupação muito grande sobre as pautas que devam ser abordadas nas escolas para que as pessoas aprendam a respeitarem umas às outras, e negar uma existência de violência de gênero, isso sim, é ideológico, e ainda aumenta a violência quando não é falado sobre isso. É tão absurdo esse debate, que devia ser feito com base no conhecimento, e da educação também. Eu participei do Conai, representando a Assembleia Legislativa, e foi riquíssimo, um debate sério. É preciso fazer um debate sobre a importancia da autorização de um debate sério sobre os temas que evocam violência nas escolas", ressaltou.