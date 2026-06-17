Derivativos ganham espaço como ferramenta de proteção no agronegócio

João Paulo Scharlau explica como o produtor pode reduzir riscos e aumentar a previsibilidade dos negócios
Osmar Bastos apresenta nesta edição do AgroCastMS um tema cada vez mais relevante para a gestão das propriedades rurais: os derivativos agrícolas, instrumentos financeiros que ajudam produtores a se protegerem das oscilações de preços e das incertezas do mercado.
O convidado é João Paulo Scharlau, Gerente de Negócios Agro da Sicredi, que esclarece como essas ferramentas funcionam e de que forma podem contribuir para uma gestão mais estratégica da atividade rural. Em um cenário marcado por variações cambiais, flutuações nos preços das commodities e custos de produção cada vez mais desafiadores, o uso de mecanismos de proteção financeira tem se tornado um diferencial competitivo.
Durante a conversa, João Paulo explica os conceitos básicos dos derivativos, os cuidados necessários na contratação dessas operações e os benefícios para produtores que buscam maior segurança na comercialização de grãos e outros produtos agropecuários.
O episódio mostra que, mais do que uma ferramenta do mercado financeiro, os derivativos podem ser aliados importantes na construção de uma gestão rural moderna, capaz de reduzir riscos e trazer mais previsibilidade para o negócio.
Assista o episódio completo aqui:
https://youtu.be/xjb8_0aq6ro
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