Desafios para a valorização da herança africana no Brasil é tema da redação do Enem

Inep, Reprodução

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 é "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Ao g1, Felipe Rico, assessor pedagógico da plataforma Redação Nota 1000, disse que o tema não era tão esperado, mas considera que alunos que se prepararam bem antes do exame podem não ter sido pegos de surpresa.

Segundo ele, a frase temática é abrangente e permite aos candidatos abordar diversos assuntos relacionados à herança africana, como aspectos religiosos, histórico escravocrata do país.

A primeira prova da edição é aplicada neste domingo (3) em mais de 10 mil locais de aplicação. Além da redação, os candidatos respondem 45 questões de linguagens e outras 45 de ciências humanas.