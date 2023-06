Mulher desaparece após viagem de ônibus de Miranda a Rio Brilhante

Andrea foi vista pela última vez dentro do ônibus, usando uma blusa branca com detalhes bordados cor de rosa / Rede Social

Andrea Barbosa de Silva de 43 anos, residente em Miranda, encontra-se desaparecida desde a última quinta-feira, dia 15. Sua filha, que prefere não ser identificada, relatou que Andrea saiu de Miranda às 15 horas em um ônibus com destino a Rio Brilhante, porém, até o momento, não chegou ao seu destino e seu paradeiro permanece desconhecido.

Segundo informações da filha de Andrea, a mãe nunca enfrentou problemas em suas viagens anteriores, sempre realizando o mesmo itinerário. Ela costumava partir de Miranda às 15h, chegando a Campo Grande por volta das 05h, onde embarcava em outro ônibus com destino a Rio Brilhante, chegando à cidade aproximadamente às 09h da manhã.

No entanto, no dia de seu desaparecimento, Andrea mencionou que pegaria um ônibus com destino a Rio Brilhante às 02h. Preocupada com essa informação, sua filha dirigiu-se à rodoviária de Miranda, constatando que não havia nenhuma linha de ônibus operando nesse horário. O primeiro horário disponível para saída de Campo Grande é às 05h.



A filha de Andrea também revelou que sua mãe havia se desentendido com seu ex-companheiro e estava separada dele. Ela mencionou um histórico de violência doméstica sofrida por Andrea, que chegou a registrar uma ocorrência policial contra ele por agressão física.



Após o relato sobre a impossibilidade de pegar o ônibus às 02h e a falta de recursos financeiros para prosseguir viagem, a filha de Andrea tentou entrar em contato com ela por meio de ligações telefônicas, mas não obteve sucesso, pois o celular estava desligado. Desde então, não houve mais comunicação com Andrea.



Pelo aplicativo WhatsApp, a filha entrou em contato com o ex-companheiro de Andrea, que alegou tê-la acompanhado até o ônibus da Expresso Queiroz, em Miranda, no horário mencionado pela filha.



A família apela para qualquer informação que possa ajudar a localizá-la, ressaltando que Andrea foi vista pela última vez dentro do ônibus, usando uma blusa branca com detalhes bordados cor de rosa.



Quem tiver informações de Andrea, entre em contato com telefone: (67) 9 9231-1793 ou (67) 9 9969-3207.