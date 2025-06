Descartes fora do horário causam acúmulo de lixo em Bonito

Mesmo após ampliação do horário de funcionamento, local segue recebendo descarte irregular / Prefeitura de Bonito

A manhã desta segunda-feira, 23, começou com um cenário preocupante na área de transbordo de resíduos de Bonito. Pilhas de lixo foram encontradas acumuladas junto ao portão de entrada, reflexo de descartes realizados fora do horário de funcionamento do local. A situação, que tem se tornado recorrente, compromete a limpeza urbana, causa transtornos à população e representa riscos ao meio ambiente e à saúde pública.

Em resposta a demandas da comunidade, a administração municipal havia ampliado recentemente o horário de funcionamento do transbordo para facilitar o descarte regular. O espaço agora opera de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 17h. Ainda assim, o problema persiste: moradores e empresas continuam despejando resíduos no local fora do período permitido.