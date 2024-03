Desembargador do TJMS lança livro na capital

O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul Alexandre Lima Raslan lança o livro “Responsabilidade socioambiental no mercado financeiro” no próximo dia 25 de março, às 18h30, no teatro da Faculdade Insted, localizado na Rua 26 de Agosto, nº 63, Centro. O magistrado é coordenador das pós-graduações do núcleo jurídico de referida instituição de ensino.

A obra aborda uma perspectiva interdisciplinar sobre a temática da responsabilidade socioambiental no âmbito financeiro, distanciando-se de estudos meramente legislativos ou principiológicos para mergulhar em uma análise que engloba história, economia, filosofia e finanças. De acordo com o magistrado, o livro não se limita a discutir o Direito Ambiental isoladamente, mas oferece uma investigação profunda sobre o desenvolvimento sustentável, desafiando concepções tradicionais e propondo uma reflexão crítica sobre a viabilidade de conciliar progresso econômico com a preservação ambiental.

Com uma abordagem acessível e fundamentada, o livro de autoria do desembargador do TJMS trata-se de um recurso essencial para acadêmicos, estudiosos e profissionais interessados em Direito Ambiental e áreas correlatas, preenchendo uma lacuna importante no debate sobre sustentabilidade e responsabilidade socioambiental no mercado financeiro.

O lançamento do livro “Responsabilidade socioambiental no mercado financeiro” terá a presença de autoridades do Poder Judiciário, convidados, acadêmicos, bem como toda a sociedade civil interessada no assunto. O evento é gratuito e aberto ao público.