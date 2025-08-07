Acessibilidade

07 de Agosto de 2025 • 18:14

Meio Ambiente

Desmatamento na Amazônia sobe 4%, mas ainda é o segundo menor da série histórica

Total equivale a um terço da extensão afetada em igual período de 2024

Redação

Publicado em 07/08/2025 às 16:49

Agência Santarém

O bioma Amazônia registrou aumento de 4% nos alertas de desmatamento entre agosto de 2024 e julho de 2025, com 4.495 km² sob alerta, ante 4.321 km² no período anterior. Apesar da alta, esse ainda é o segundo menor índice desde o início da série histórica.

Em contrapartida, o Cerrado teve queda significativa de 20,8% nos alertas, passando de 7.014 km² para 5.555 km². Já no Pantanal, a redução foi ainda mais expressiva: 72%, com área desmatada caindo de 1.148 km² para 319 km². O bioma também teve queda de 9% nos focos de incêndio, que passaram de 17.646 km² para 16.125 km².

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (7) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), com presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. As informações são do sistema Deter, que emite alertas diários de desmatamento para apoiar ações de fiscalização.

Fiscalização e multas

Durante o mesmo período, o Ibama aplicou 3.976 autos de infração e R$ 2,4 bilhões em multas por crimes ambientais. Mais de 5 mil km² de áreas foram embargadas.

Repercussão

Para a especialista do WWF-Brasil, Ana Crisostomo, a queda no desmatamento, especialmente na Amazônia, mostra que políticas públicas eficazes e fiscalização têm impacto positivo. No entanto, ela faz um alerta contra possíveis retrocessos.

“O veto total ao PL da Devastação (PL 2.159/21) é fundamental para manter os instrumentos de controle ambiental. Proteger os biomas é proteger o futuro do país”, afirmou.

