Desperdício zero: como aproveitar cascas de alimentos

Atire o primeiro tomate quem nunca jogou comida fora. A prática de descartar frutas e verduras, principalmente cascas e talos, é comum.

Uma pessoa chega a descartar 53 quilos de resíduos orgânicos por ano, segundo estudo da Embrapa em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Para se ter uma ideia do volume, cerca de 37 milhões de toneladas de restos de alimentos vão para o lixo. Um dado que pesa no bolso, afinal, conforme a pesquisa, esse desperdício pode ultrapassar R$ 1.002 em cada família. A situação é tão alarmante no mundo inteiro que a ONU conta com um programa ambiental com a meta de reduzir pela metade o desperdício per capita até 2030.

Algumas práticas podem colaborar quando o assunto não é apenas reduzir a quantidade do que vai para o lixo, mas economizar no bolso e ajudar na alimentação saudável. Quem dá a dica é a responsável técnica em nutrição do Fort Atacadista, Anne Shirley da Silva. Segundo a especialista, as cascas dos alimentos escondem um tesouro de nutrientes e benefícios para a saúde e podem aumentar o valor nutricional das refeições. A profissional explica que muitas cascas dos alimentos são frequentemente ricas em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes.

“Existe uma variedade de alimentos que podemos comer a casca como banana, manga, melancia, mamão, batata, abóbora, além de talos e caules como agrião, rúcula, brócolis, couve-flor e espinafre”. A lista é extensa e alguns já são mais comuns, como usar cascas de limão e laranja como temperos em pratos salgados ou sobremesas. Outras são menos usuais, mas garantem sabor e saúde nas receitas, como usar cascas de cebola e alho em sopas e caldos.

A recomendação para adotar esse tipo de hábito é, além de observar o estado e conservação do alimento, caprichar na higienização. Lavar bem vai ajudar a remover sujeira e resíduos, principalmente de pesticidas utilizados na agricultura. Outra dica é utilizá-los frescos ou desidratados. As cascas de frutas cítricas ou maçãs rendem snacks saudáveis e crocantes ou dão mais aroma se adicionados aos chás.

Para dar o primeiro passo nessa jornada de aproveitamento e economia, Anne Shirley compartilha uma receita de brigadeiro com casca de banana. Confira:

RECEITA DE BRIGADEIRO LIGHT COM CASCA DA BANANA

INGREDIENTES

4 unidades casca de banana madura picadas

2 colheres de sopa cheias açúcar demerara

½ xícara leite em pó

2 colheres de sopa cacau em pó sem açúcar

1 colher de sopa manteiga sem sal

leite para dar o ponto (se necessário)

água fervente

Modo de fazer:

Lave bem as cascas de banana em água corrente e cozinhe em uma panela com água fervente no fogão até as cascas ficarem macias. Desligue o fogo e espere ficar morno. Escorra a água e bata no liquidificador até formar uma espécie de purê. Se for preciso, adicione um pouco de água. Depois, despeje o purê de casca de banana em uma panela, acrescente o açúcar, a manteiga e o leite em pó. Leve ao fogo médio e misture até cozinhar e ficar bem encorpado. Se achar que está muito grosso, junte um pouco de leite. Adicione o cacau em pó e misture até ficar homogêneo. Desligar o fogo e esperar esfriar. Coloque o brigadeiro em um pote e leve para geladeira por 20 minutos. Se quiser, você também pode enrolar o brigadeiro.