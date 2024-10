Detentos de Aquidauana criam balcões de pallets para produtores da CEASA-MS

Novos equipamentos do Ceasa / Divulgação

A CEASA-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) estabeleceu uma colaboração com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) para apoiar pequenos produtores e promover a sustentabilidade.

Detentos do Estabelecimento Penal de Aquidauana estão transformando pallets descartados pelos permissionários em 25 balcões que serão doados aos agricultores. Essas novas estações de trabalho, que contam com duas gavetas e um espaço dedicado para o atendimento ao cliente, serão utilizadas nas "pedras", os módulos do CECAF (Centro de Comercialização da Agricultura Familiar), administrado pela Agraer.

Rodrigo de Oliveira Xavier, da Diretoria de Administração da CEASA/MS, destacou que a produção dos balcões aconteceu no primeiro semestre de 2024, utilizando 150 pallets. Esses estrados de madeira, que são comuns para o transporte de produtos, muitas vezes são descartados de forma inadequada.

“Nem todos os permissionários conseguem fazer o descarte correto dos pallets, e a equipe da CEASA/MS frequentemente recolhe esses materiais”, explicou Rodrigo. Após a entrega dos pallets, a CEASA/MS forneceu as especificações dos balcões à Agepen, que coordenou o trabalho dos detentos.

Claudio Reis Alviço, diretor do Estabelecimento Penal, informou que um detento é responsável pela marcenaria, enquanto outros cinco estão aprendendo o ofício. Este projeto de marcenaria é parte de uma iniciativa mais ampla da Agepen para capacitar detentos, proporcionando habilidades que podem ajudá-los na reintegração à sociedade após o cumprimento de suas penas.

Além de fabricar móveis, os detentos também desempenham diversas funções, como reformar cadeiras de rodas e móveis hospitalares, produzir lajotas para espaços públicos e cultivar hortas.

“O objetivo dessas ações é proporcionar trabalho que contribua para a remição de pena, além de oferecer capacitação e promover a educação ambiental por meio do uso de madeira reciclada e pallets”, afirmou Alviço.

Os balcões produzidos pelos detentos serão entregues aos produtores do CECAF durante uma visita técnica da ABRACEN (Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento) marcada para o dia 27 de novembro.