Detran abre programa educativo para escolas públicas e privadas

O programa auxilia os estudantes do Ensino Fundamental a compreender as regras de circulação / Divulgação/Governo de MS

Nesta segunda-feira (26/01), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para escolas participarem do Programa de Educação para o Trânsito, desenvolvido pela Cidade Escola de Trânsito – Detranzinho.

O programa foca no ensino de conteúdos e na promoção de atividades relacionadas ao trânsito, segurança e prevenção de sinistros, abordando temas como: pedestres, passageiros e ciclistas; comportamento seguro no trânsito; travessia segura; uso de dispositivos de retenção; regras de circulação; meio ambiente, cidadania e saúde.

As inscrições para novas escolas participarem vão até dia 13 de fevereiro. As escolas interessadas devem acessar o portal do Detran-MS (www.detran.ms.gov.br/detranzinho). Os representantes das escolas interessadas devem seguir o passo a passo descrito no site.

A participação é aberta às Escolas Públicas e Privadas. O objetivo do programa é proporcionar aos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental I uma experiência educativa e interativa para compreender e internalizar as regras de circulação, preparando-os para uma convivência segura no trânsito.

As vagas são limitadas, por isso, é importante que as escolas públicas e privadas realizem a inscrição o quanto antes, para garantir a participação de seus alunos.

