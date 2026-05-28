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Detran alerta contra golpe de leilões de automóveis

O site fraudulento "autotranleiloes.org/leiloes" utiliza informações da empresa Autotran

Da redação

Publicado em 28/05/2026 às 09:03

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Divulgação/Governo de MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) alerta a população sobre um golpe virtual que utiliza indevidamente o nome e a identidade visual de pátios credenciados pelo órgão para anunciar falsos leilões de veículos pela internet.

O site fraudulento “autotranleiloes.org/leiloes” utiliza informações da empresa Autotran, pátio credenciado localizado em Dourados, incluindo endereço, logomarca e dados institucionais, para simular leilões diários de veículos apreendidos. No entanto, a empresa não realiza leilões.

O Detran-MS esclarece que os pátios credenciados, como a Autotran e a PMax, têm exclusivamente a função de guarda de veículos recolhidos, não sendo responsáveis pela venda dos bens.

Os leilões oficiais de veículos vinculados ao Detran-MS são realizados apenas por leiloeiros e empresas devidamente credenciados junto ao órgão, mediante publicação de edital oficial no Diário Oficial do Estado e divulgação no portal institucional do Detran-MS.

A orientação é para que a população desconfie de anúncios publicados fora dos canais oficiais, especialmente aqueles que prometem veículos com valores muito abaixo do mercado ou exigem pagamentos antecipados.

Adriano Cezar Pendloski, proprietário da Autotran, informou que já registrou boletins de ocorrência e adotou medidas judiciais para tentar retirar o site fraudulento do ar. Segundo ele, mesmo após bloqueios temporários, a página volta a funcionar poucos dias depois, fazendo novas vítimas diariamente.

Além do prejuízo financeiro às vítimas, os golpistas também utilizam documentos enviados pelos interessados durante o falso cadastro para possíveis fraudes financeiras e tentativas de financiamento indevido.

O Detran-MS reforça:

  • Todo leilão oficial possui edital publicado no Diário Oficial do Estado;
  • Os leilões são divulgados no site oficial do Detran-MS;
  • Os leiloeiros credenciados estão listados nos canais oficiais do órgão;
  • Pátios credenciados não realizam vendas diretas ou leilões de veículos.
  • Antes de participar de qualquer leilão, o cidadão deve verificar a autenticidade das informações nos canais oficiais do Detran-MS e evitar realizar pagamentos sem confirmação da procedência do anúncio.

O delegado Leandro Azevedo, especialista em Investigação Digital e Inteligência Artificial, alerta que criminosos têm utilizado estruturas cada vez mais sofisticadas para aplicar golpes virtuais, simulando páginas oficiais e utilizando indevidamente logomarcas, endereços reais e linguagem semelhante à de órgãos públicos e empresas conhecidas. “Com inteligência artificial, esse golpe ficou mais sofisticado. Hoje, a IA permite copiar textos, identidade visual e linguagem institucional com alta precisão, tornando alguns sites falsos quase indistinguíveis dos verdadeiros”, explica.

Segundo o delegado, alguns sinais ajudam a identificar a fraude, como preços muito abaixo do mercado, pressão para pagamento imediato, transferências via Pix para terceiros, ausência de edital oficial e atendimento restrito ao WhatsApp. “Não basta o site parecer confiável: é preciso confirmar tudo em canais oficiais. Leilão oficial tem edital publicado, leiloeiro identificado e divulgação em canal oficial”, reforça.

Em caso de suspeita de golpe, a orientação é registrar boletim de ocorrência e comunicar imediatamente às autoridades competentes.

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