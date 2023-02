Detran alerta que dia chuvoso exige velocidade reduzida

Atenção precisa ser redobrada / Álvaro Rezende

O verão é marcado por calor e muita chuva, com possibilidade de queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas, ventania e corte de energia elétrica.

Em dias de muita chuva e que há necessidade de sair de casa, seja em vias urbanas ou nas estradas, é fundamental manter a atenção em todos os sentidos, alerta a diretora de educação no trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.



“São situações adversas de tempo. Nós temos que ficar muito alerta e redobrar os cuidados no trânsito. Principalmente reduzindo a velocidade, guardando distância segura entre um veículo e outro. Manter os faróis ligados e as paletas muito bem reguladas. Importante verificar nestes dias para ver se a paleta está funcionando perfeitamente. Caso não esteja, deve ser feita a substituição”.



O mesmo vale para condutores de motocicletas. “Principalmente os motociclistas: redobrar a atenção! Nos percursos com chuva, manter a velocidade reduzida, não passar em poças que podem estar escondendo buracos ou algum obstáculo. Toda atenção do mundo é fundamental para evitar acidentes em dias chuvosos