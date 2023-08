Detran convoca candidatos PcDs para iniciar processo da primeira habilitação

Trinta candidatos PcDs (Pessoas com Deficiência), inscritos no programa CNH MS Social, foram convocados pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) para dar início ao processo da primeira habilitação. A convocação dos candidatos, sendo 24 em primeira chamada e seis em segunda convocação, foi publicada hoje (22) no DOE (Diário Oficial do Estado).

Em primeira chamada, foram convocados candidatos das regionais de Aquidauana e Corumbá - sendo três de Anastácio, quatro de Aquidauana, dois de Bodoquena, dois de Dois Irmãos do Buriti, um de Miranda, onze de Corumbá e um de Ladário.

O Detran também convocou em segunda chamada, os candidatos que não compareceram no mês de julho para abertura do processo de primeira habilitação, sendo dois em Campo Grande, dois em Paranaíba, um em Cassilândia e um em Costa Rica. Os candidatos que não comparecerem para a abertura do processo, serão desclassificados.

Locais, datas, horários e documentos a serem apresentados estão detalhados no edital de convocação.

O Programa CNH MS Social tem como objetivo conceder a Carteira Nacional de Habilitação, de graça, para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Nestes casos, todo o processo de habilitação, incluindo o custo com autoescola (aulas práticas e teóricas) até o recolhimento das taxas do órgão de trânsito, é custeado pelo Governo do Estado.