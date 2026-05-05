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Trânsito

Detran e parceiros mobilizam MS para salvar vidas no âmbito do Maio Amarelo

Diversas ações serão realizadas no decorrer do mês para alertar sobre os acidentes

Da redação

Publicado em 05/05/2026 às 09:01

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Divulgação/Governo de MS

Com o tema oficial “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) inicia, em maio, uma extensa programação em alusão à 13ª edição do Movimento Maio Amarelo. A campanha deste ano, definida pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), propõe uma reflexão profunda sobre a diferença entre apenas “ver” e realmente “enxergar” o próximo, exigindo cuidado e atenção ativa para transformar o trânsito em um lugar de paz.

Durante todo o mês, o órgão mobilizará diversos segmentos da sociedade, incluindo empresas, escolas e órgãos de governo, para promover a conscientização e reduzir o número de sinistros. “O objetivo é colocar em pauta a segurança viária e engajar as pessoas em ações que propaguem o conhecimento em todas as esferas”, explica Andrea Moringo, diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS.

A abertura oficial do movimento em Campo Grande aconteceu na segunda-feira, dia 4, às 8h, na Praça Ary Coelho, em Campo Grande. Organizado pelo Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT), o evento contará com abordagens educativas de veículos e atendimento à imprensa.

No decorrer do mês, diversas ações marcam o movimento Maio Amarelo, entre elas:

  • Ações Imersivas: Uso de óculos simuladores de embriaguez e exibição do documentário “Uma escolha, várias vidas”.
  • Fórum Centro-Oeste de Segurança Viária: Nos dias 25 e 26 de maio, no Bioparque Pantanal, com foco estratégico na Rota Bioceânica (RILA). O debate reunirá autoridades internacionais dos países que compõem a rota (Brasil, Paraguai, Argentina e Chile), especialistas do setor e representantes do Ministério das Relações Exteriores, em uma programação que contará com tradução simultânea em espanhol e exposição de tecnologias sustentáveis.

Educação e Inclusão Social

O movimento também levará serviços e educação a comunidades específicas. No dia 16 de maio, o MS Cidadão levará atividades de conscientização e fiscalização a aldeias indígenas na Escola Estadual Marçal de Souza Tupã-y. Já o mutirão Todos em Ação, no dia 23 de maio, focará em comunidades da periferia, também com atividades lúdicas e mais serviços que o Detran-MS oferece.

Nas escolas, o programa Detran vai à Escola atenderão centenas de crianças com atividades lúdicas, como a “História Cantada”, ensinando a travessia segura para pedestres desde os primeiros anos de vida. E no Detranzinho, estão previstas as visitas de 80 crianças entre 8 e 11 anos, que participarão de atividades lúdicas, com foco na campanha do Maio Amarelo.

Uma novidade na agenda deste ano é a Exposição Gigantes, em parceria com o Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS). Entre 25 de maio e 05 de junho, o Detran-MS apresentará uma maquete lúdica de “Passagem de Fauna” no Shopping Campo Grande e no Bioparque Pantanal, demonstrando soluções para evitar o atropelamento de animais silvestres nas estradas do estado.

Programas Permanentes e Workshops

Além dos eventos de massa, o DETRAN levará palestras sobre a associação de álcool e direção a empresas e rodas de conversa a Centros de Convivência de Idosos. Para os profissionais do setor de formação de condutores, o Detran-MS realizará um workshop no dia 20 de maio para esclarecer as mudanças da Resolução 1.020 para instrutores e Centros de Formação de Condutores (CFCs).

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